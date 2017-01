La direction avait annoncé la couleur : l’objectif majeur de ce mercato hivernal allait être de dégraisser un noyau pléthorique. Pour l’heure, neuf Liégeois ont déjà quitté définitivement ou temporairement le club. Il s’agit de Trebel (Anderlecht), Balhouli et Elderson (retour à Monaco), Vits (prêté au MVV Maastricht), Arslanagic (Mouscron), Remacle (Torino), Mbombo (Orebro), Touré (prêté à Auxerre), Soares (va retourner à Beer Sheva).

D’autres joueurs sont encore en attente d’une porte de sortie.

Mohamed Yattara: il n’a jamais eu sa chance et la direction négocie en ce moment un retour en France pour le joueur arrivé de Lyon en 2015.

Les frères Mmaee: Ryan suscite l’intérêt de Malines (voir ci-contre) mais aussi de formations néerlandaises et françaises. Quant à son frère, Samy, il pourrait finalement rester vu que le Standard a pas mal dégraissé à son poste.

Wallyson Mallmann: considéré dans le vestiaire comme un top joueur de classe européenne, le Portugais a joué de malchance depuis son arrivée. En proie à des problèmes privés et physiques, il n’a jamais été en mesure de prouver l’étendue de son talent. Le Standard ne devrait pas lever l’option assortie à son prêt. Il retournera donc au Sporting Lisbonne en juin.

Jean-Luc Dompé: pointé du doigt pour ses écarts de conduite et ses blessures à répétition, le non moins talentueux médian offensif n’entre plus dans les plans du staff.

Enfin, d’autres joueurs suscitent aussi l’intérêt d’autre formation comme c’est le cas pour Isaac Mbenza. Comme ce fut déjà le cas en juin avant qu’il ne signe au Standard, le jeune belge a tapé dans l’œil de Montpellier qui n’a pas (encore) formulé d’offre.