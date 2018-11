Huit supporters du Standard de Liège, et par ailleurs sympathisants du club néerlandais FC Den Bosch, ont été appréhendés vendredi en marge du match qui opposait leur équipe d'adoption au FC Twente.

Ils étaient toujours détenus samedi. "Ils sont soupçonnés de troubles à l'ordre public", a expliqué un porte-parole de la police locale. Les huit supporters en question ont jeté des pétards en direction des forces de l'ordre et commis des déprédations après s'être vu interdire l'accès au stade parce qu'ils n'avaient pas de tickets d'entrée. Le bus avec lequel ils comptaient rejoindre la Belgique a été conduit, sous bonne escorte, vers le bureau de police, où les huit suspects ont été placés derrière les barreaux". Ils s'y trouvaient encore samedi.

Des fans du Standard entretiennent des liens "d'amitié" avec ceux du FC Den Bosch. "Le match entre Den Bosch et Twente était considéré comme une rencontre à risque", a expliqué le porte-parole de la police. Et de fait, après la rencontre, remportée par l'équipe locale sur le score de 2-1, des supporters de Twente ont envahi le terrain et détruit des panneaux