La scène se déroule à la fin d’un petit match d’entraînement. Duje Cop gagne un duel face à Alexander Scholz et va se présenter devant Guillermo Ochoa. Mais le défenseur danois le retient clairement par le maillot et le déséquilibre. Théoriquement, l’action doit donner un penalty, mais le staff laisse le jeu se poursuivre. L’attaquant croate peste sérieusement sur son équipier et lui explique qu’il l’a accroché.

(...)