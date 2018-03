"Nous n’avons aucune obligation durant ces playoffs." Ricardo Sa Pinto a rencontré la presse durant un petit quart d’heure et s’en est tenu à un leitmotiv : le Standard jouera sans pression durant les playoffs. À un point tel qu’il s’est pratiquement offusqué lorsque nous lui avons demandé si, comme ses joueurs, il ambitionnait d’arracher la deuxième place du classement général. "Qui en parle ? Quels joueurs ? Ils ont dit cela ?"’, nous a-t-il demandé, assez surpris par cette interrogation. "Oui, ils ont même la volonté de finir à la première place. Mais nous devons être calmes, tout en gardant notre ambition car nous sommes le Standard. Il faudra donner le maximum, profiter de ces affiches, mais nous avons déjà atteint nos objectifs. Nous devons tous être fiers du boulot qui a été accompli."

L’ambition sera donc présente, mais le Portugais compte également profiter de ce mini-championnat pour récompenser ceux qui ont eu moins l’occasion de se montrer durant la phase classique. "Certains méritaient de jouer mais je n’ai pas eu le temps pour les aligner. Si j’ai la possibilité de donner plus de temps de jeu à certains, d’être plus juste, je le ferai. Cela fait aussi partie de mes objectifs pour les deux prochains mois. Car ces personnes ont beaucoup travaillé lors des dix derniers mois."

Les identités sont faciles à trouver : Réginal Goreux, qui n’a disputé que la première journée de championnat, Sébastien Pocognoli, cantonné à un rôle de réserviste depuis un mois et demi, Jean-François Gillet, brillant en Coupe de Belgique mais sur le banc en championnat. Ces trois personnes ont, dans l’ombre, joué un rôle fondamental dans la réussite du Standard au cours des derniers mois, car elles sont les principaux piliers du vestiaire, celles qui savent discuter avec l’ensemble du groupe et relancer la machine lorsque certains commencent à tirer la langue. "Ce n’est pas facile car j’aligne tout le temps l’équipe que j’estime être la meilleure pour battre l’adversaire mais ils travaillent bien et je vais donc aussi essayer d’être plus correct avec eux."

Sur le fond, Ricardo Sa Pinto s’en tient à la ligne qui est la sienne depuis son arrivée : le groupe est une famille. Et il veut prouver qu’il ne met personne sur le côté, mais son discours tranche quand même avec celui que tenaient les joueurs ces derniers temps, eux qui rêvent de cette deuxième place pour disputer les prochains préliminaires de la Ligue des Champions. Comme si l’ensemble du club n’entamait pas ces playoffs avec le même objectif. "Si nous pouvons finir plus haut dans ce classement, ce sera bien pour nous, mais, à l’heure actuelle, ce classement n’est pas ce qu’il y a de plus important après tout ce que nous avons accompli cette saison."