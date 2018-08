Les reproches formulés à l’encontre de Luis Pedro Cavanda après sa prestation sur la pelouse de l’Ajax sont connus : manque d’agressivité sur le plan défensif, manque de rage de vaincre et prestation décevante. S’il y a bien un joueur qui n’a jamais entendu ces critiques, c’est bien Didier Ernst, dont la mentalité a été l’un des facteurs de réussite en bord de Meuse. Et pourtant, l’ancien médian ne tient absolument pas à accabler le droitier, bien au contraire.

Qu’avez-vous pensé de la mise à l’écart temporaire de Luis Pedro Cavanda ?

"Un coach doit prendre des décisions et cela lui a permis de lancer un message fort auprès des autres titulaires : personne ne fait la loi et personne n’est à l’abri de se retrouver, un jour ou l’autre, sur le banc. Maintenant, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va rapidement revenir dans le groupe et réagir positivement. Il a le caractère pour y parvenir et, qui sait, s’imposer dans la durée dans le onze de base."

(...)