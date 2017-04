Quatre mois après sa dernière apparition sur un terrain de Pro League, Dieumerci Ndongala a enfin rejoué. Le médian se confie.

Dieumerci, parlez-nous de ce retour.

"Je ne m’attendais pas à monter aussi vite. Deux minutes avant la reprise, on m’a prévenu que ça n’allait pas pour Jona (Legear) . Je ne me suis presque pas échauffé, c’était compliqué mais j’ai essayé d’être présent dans l’engagement et la détermination. Je n’avais pas peur dans les duels."

Vous êtes prêt à débuter ?

"Parfaitement. Cela fait six semaines que je m’entraîne. J’ai déjà fait une préparation physique en début de saison. On a un peu retardé mon retour mais cela fait un moment que je suis prêt et que j’ai envie."

Aleksandar Jankovic voulait que vous passiez par la case U21 .

"J’avais envie de jouer et j’étais prêt. L’ancien coach le voyait, mais avec les mauvais résultats, il ne voulait pas trop chambouler l’équipe et préférait m’intégrer progressivement."

Parlez-nous de vos retrouvailles avec José Jeunechamps, comment l’avez-vous senti cette semaine ?

"Il a une énorme volonté de bien faire. Il ne vit que pour le foot. Il a voulu libérer les têtes de tout le monde en réinstaurant le fighting spirit qui caractérise le Standard. Il veut transmettre sa rage et sa détermination, ce qui nous manquait auparavant."

Sur quoi a-t-il insisté dans son discours ?

"La rage. Il fallait se relever et être déterminés. Les supporters réclament la mentalité Standard. Il voulait voir des joueurs conquérants et déterminés."

Il vit ses matchs à fond.

"En première période, il n’a pas cessé de crier pour nous repositionner et nous encourager. On avait bien commencé, même si ce n’était pas parfait. Il faut se relever le plus vite possible car ce n’est pas normal de ne compter qu’une victoire en seize matchs."

Comment voyez-vous cette fin de saison ?

"On doit d’abord gagner au plus vite. Il faut tout faire pour remonter le plus haut possible au classement."