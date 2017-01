Plusieurs jeunes veulent se montrer cette semaine à l'entraînement lors du stage du Standard en Espagne.

Anaxis, un diamant poli au travail



À la découverte du médian offensif de quinze ans invité au stage hivernal du Standard.

Pour ce stage hivernal, Aleksandar Jankovic a convoqué six jeunes, étant entendu que Dimitri Lavalée n’appartient plus à cette catégorie après avoir signé son premier contrat professionnel. Ils sont les "petits", comme les appelle le technicien serbe. À la fin de chaque séance d’entraînement, ils vont chercher les ballons qui ont atterri dans les buissons. "En dehors du terrain, ils doivent être les premiers aux repas et réunions mais sur la pelouse, ils sont considérés comme des joueurs normaux", dit le coach.

Cette remarque vaut également pour Anaxis Dinsifwa. Du haut de ses quinze ans et de son mètre soixante-trois, il attire l’œil. Polyvalent, il est capable, à la fois, d’évoluer sur les ailes ou en soutien d’attaque. Il n’a pas l’air spécialement intimidé face à des adversaires, à l’image de Jean-François Gillet, qui pourraient être son père. Lundi soir, il est même monté sur une chaise, devant l’ensemble du groupe, pour entonner la traditionnelle chanson de bienvenue. Sans sourciller. "Pourtant, c’est quelqu’un de très discret, humble et réservé. C’est la preuve qu’il s’est bien intégré", explique Gautier Renders, son accompagnateur, qui ne cesse de louer son "sens du travail".

Il faut dire que tout va très vite pour ce talent né à Bruxelles. Il y a cinq ans, il jouait encore dans le club de Boitsfort. "Samuel, mon neveu, m’avait demandé de venir voir l’un de ses matches. Et, après quelques secondes, mon attention s’est immédiatement portée sur un petit joueur extraordinaire. Son talent sautait aux yeux, il n’y avait pas besoin d’être un grand recruteur pour s’en apercevoir. C’était Anaxis", poursuit-il. "Dès la fin de la rencontre, j’ai cherché son père. J’ai discuté plusieurs fois en sa compagnie et il m’a dit qu’il n’avait pas suffisamment de temps pour l’encadrer. J’ai suivi mon cœur et je l’ai pris sous mon aile. Je ne savais pas que ça allait changer ma vie à un tel point."

Il faut dire qu’à onze ans, il avait tout pour plaire. Outre ses capacités footballistiques, son prénom était le premier marqueur de son originalité. Anaxis (ne prononcez pas le s) est une idée de son père qui a eu un coup de foudre pour le philosophe Anaxagore de Clazomènes. "Il est le seul garçon à se prénommer ainsi sur la planète", sourit Gautier Renders.

