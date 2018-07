Il l’attendait depuis un moment : sa première titularisation. Monté au jeu à 22 (!) reprises sur l’ensemble de la saison dernière (et encore un Supercoupe la semaine passée, à Bruges), Moussa Djenepo a prouvé qu’on pouvait également lui faire confiance en début de rencontre en ouvrant le score dès la 10e minute, suite à un excellent service de Mpoku dans le dos de la défense gantoise.

Marquer un but lors de sa première titularisation, ce n’était plus arrivé à un Standardman depuis Orlando Sa, le 15 octobre 2016, sur la pelouse de Courtrai. Un bon présage pour le Malien de 19 ans, auteur d’une grosse préparation et qui avait brillé lors des matches amicaux, à tel point que nous en avions fait l’une des possibles révélations de la saison.

Nous n’en sommes évidemment pas encore là mais le joueur surfe actuellement sur une vague positive. "Il a énormément de qualités et peut jouer plusieurs positions. On va faire de bonnes choses ensemble", avait précisé Michel Preud’homme lors du stage à Arnhem, après le partage face au Sparta Rotterdam durant lequel Djenepo avait donné un assist.

Reste désormais à savoir si l’ailier conservera sa place (et sa forme) une fois que Lestiennne aura retrouvé le rythme…