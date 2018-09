, affirme le Malien.

Deux matches, deux buts, mais aucune victoire pour Djenepo et le Standard cette semaine.

En seconde période, le Standard a joué plus bas, surtout après l’égalisation d’Anderlecht. "Nous voulions tout d’abord garder notre but d’avance. Ensuite, notre adversaire a pressé plus haut. Anderlecht n’était pas plus fort que le Standard."

Cela fait donc un bilan d’un sur neuf pour les Rouches. Les Liégeois sont dans une spirale négative, avant de faire leur entrée en Croky Cup et un déplacement à Ostende en championnat : "Ce n’est pas la crise. Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre. L’année dernière, c’était plus difficile que cela. Nous devons maintenant oublier ce match et bien nous préparer pour le match contre Knokke en Coupe de Belgique."