Demain soir, les Liégeois recevront l'Union pour la cinquième journée des PO2 dans une ambiance que l'onj imagine déjà plus que morose. Comme si cela ne suffisait pas, José Jeunechamps doit faire face à une véritable hécatombe. Dix joueurs sont en effet indisponibles. Bokadi, Samy Mmaee, Enoh, Edmilson, Legear, Fai, Emond et Hubert sont blessés tandis que Goreux, qui a reçu deux jaunes contre Waasland-Beveren, et Ryan Mmaee, exclu en U21, sont suspendus.

Pour ce match sans enjeu, José Jeunechamps attend tout de même une réaction d'orgueil. "On joue les PO2, ce n'est pas sexy, l'engouement n'est pas le même et les supporters fuient le stade. Mais, malgré tout cela, nous sommes des professionnels et on doit prester de la sorte. Il faut avoir de l'amour propre et de l'orgueil. Car ces dernières semaines, on tend une joue avant de tendre la seconde la semaine suivante", a précisé le coach liégeois.

Les compositions probables

Standard : Gillet, Andrade, Laifis, Scholz, Luchkevych, Déom, Dossevi, Ndongala, Luyindama, Belfodil, Sa.

Banc : Bodart, Mladenovic, Kosanovic, Cissé, Marin, Raman, Bolingi, Cavagnera.

Union : Saussez, Cabeke, Vandiepenbeeck, Martens, Mpati, Da Silva, Morren, Massengo, Rajsel, Aguemon, Mombongo

Banc : Sadin, Neels, Aoulad, Kaminiaris, Perdichizzi, Fixelles, Okita, Wallaert.

Observations : des changements sont à prévoir après la défaite contre le Lierse. Marc Grosjean devrait revenir à un onze de base tel que celui qu’on a vu face au... Standard. Baherlé disparaît du noyau, au contraire de Wallaert qui relève de blessure. Rajsel reprendra sa place après sa petite contracture aux adducteurs. Son nom circule à Ostende, mais les dirigeants bruxellois n’ont pas eu de contact avec leurs homologues côtiers. Vu ses qualités physiques, Mombongo devrait retrouver la pointe de l’attaque.





