Dossevi: "Notre dynamique n’est pas cassée"

Standard

Matthieu Dossevi a symbolisé les difficultés liégeoises. Bien plus fort que ses adversaires directs, il n’est jamais parvenu à faire la différence sur son flanc droit. Un constat qu’il partageait, sans chercher à se cacher. "Face à une équipe regroupée, qui procède en contre, il faut être précis dans le dernier geste, que ce soit sur un centre ou sur phase arrêtée et cela n’a pas été suffisamment le cas. Il a manqué de créativité. Un peu de tout, en effet", disait-il. "Je ne parlerais pas d’un problème de mentalité. C’est toujours ce qu’on met en avant mais, personnellement, je n’ai pas vu de joueurs qui baissaient les bras sur le terrain. Il nous a juste manqué de l’inspiration offensive. Honnêtement, il ne faut pas commencer à chercher une quelconque excuse. Nous devons nous qualifier quand nous affrontons une équipe d’une division inférieure mais on sait que la Coupe peut réserver ce genre de surprise."

L’international togolais ne voulait pas dramatiser non plus la situation. "C’est dommage car nous voulions défendre notre titre plus longtemps. Il faut que ce match nous serve de leçon, pour bien se souvenir d’où nous venons et que nous ne sommes pas invincibles. Je ne pense pas que notre dynamique soit cassée car nous avons simplement perdu un match, même si c’est dommage que cela arrive lors d’une rencontre à élimination directe."

Mais il est évident que les Liégeois vont devoir immédiatement réagir. A commencer par ce dimanche après-midi, face à Eupen, pour ne pas se rendre à l’Ajax Amsterdam en plein doute.

"C’est ça, le football. Cela t’apprend l’humilité car chaque rencontre peut apporter une conclusion différente. Je ne connais pas bien notre prochain adversaire mais il faut se remobiliser, continuer notre bonne série en championnat et, surtout, ne pas laisser filer des points."