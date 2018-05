Standard Souvent décrié, le duo Bruno Venanzi - Olivier Renard est en train de prendre une belle revanche sportive. Alors que certains réclamaient sa démission en début de saison, le directeur sportif présente même une balance très positive si l’on s’intéresse au potentiel de revente. Zoom sur ces transferts qui, cette fois, ont fait mouche.

Même si cela paraît quasiment impossible, le Standard est toujours, mathématiquement parlant, en lice pour le doublé. Un objectif que les dirigeants, et surtout les fans, n’auraient jamais cru envisageable il y a de ça encore quelques mois. Et pourtant, les décideurs liégeois n’ont jamais caché, en interne ou devant la presse, leur optimisme. Souvent décrié, le duo Bruno Venanzi - Olivier Renard est occupé à mettre tout le monde d’accord. Les sceptiques de l’époque ont désormais pris fait et cause pour le binôme liégeois qui, ces derniers mois, a réussi pas mal de beaux coups. Alors que certains réclamaient sa démission en début de saison, la balance achat (location)-potentiel de revente d’Olivier Renard est parmi ce qui se fait de mieux en Belgique.

(...)