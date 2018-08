La journée de vendredi aura été plutôt agitée en bord de Meuse. Elle aura tout d’abord débuté dans l’incertitude, celle de voir Mehdi Carcela sur la pelouse de Daknam samedi soir, ou non. Finalement, la Commission des Litiges d’appel a décidé de postposer sa décision, rendant le Marocain sélectionnable pour le match de ce samedi soir.

La journée s’est poursuivie sur un rythme effréné dans les bureaux de Sclessin. Quelques heures après la non-décision de la Commission des Litiges d’appel, le Standard rendait public le noyau emmené par Michel Preud’homme pour le voyage à Lokeren. Deux absents de marque : Luis Pedro Cavanda et Duje Cop.

Pour le Belge, il s’agissait d’une décision sportive tandis que le Croate, lui, était en instance de transfert. Comme nous l’annoncions vendredi après-midi, Duje Cop va retrouver le chemin de la Liga (il a joué à Malaga et Gijon) pour être prêté avec option d’achat à Valladolid. Le promu espagnol va s’acquitter d’une indemnité de 500.000 € pour le prêt tandis que l’option s’élèverait à 2M €. Cop sur le départ, la direction liégeoise devait lui trouver un remplaçant. Cela devrait être Obbi Oulare. Le Belge de 22 ans est arrivé vendredi, en fin d’après-midi, dans les bureaux liégeois pour peaufiner les derniers détails de ce qui devrait être un prêt avec option d’achat.

Opéré à la hanche, Oulare arrive au bout de sa revalidation et il retrouverait ainsi le coach qui l’a lancé chez les pros à Bruges, Michel Preud’homme. Ce dernier, réclamant de la taille sur le front de son attaque (ce pour quoi le Standard a tenté de recruter Gano) avait fait du joueur de Watford (1,96 m) une priorité. L’intérêt était, comme nous le relations, réciproque puisqu’Oulare voulait rallier Sclessin. Avec Oulare, le Standard poursuit son mercato exclusivement belge et jeune ! Enfin, dans les derniers jours du mercato italien (qui se clôturait vendredi), le Standard a reçu une offre entre six et sept millions d’euros de la part de Torino pour Uche Agbo. Mais le club italien souhaitant étaler les payements, le Standard a décliné l’offre.