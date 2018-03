Parfois, les plus petits détails peuvent changer le cours d’une rencontre. Edmilson Junior peut en témoigner, lui qui a été obligé de changer une de ses deux chaussures après un duel avec un défenseur carolo. "J’ai fait un passement de jambes puis j’ai accéléré mais un adversaire m’a marché dessus. Mes lacets étaient déchirés", explique le héros de la soirée.

Il sprinte alors vers le banc des réservistes, où Ricardo, l’un des responsables de l’intendance, lui donne une autre chaussure, totalement différente de celle qu’il portait depuis le début du match. "Je n’y ai pas réfléchi au moment même car je devais aller le plus vite possible. Mais effectivement, j’ai terminé le match avec deux godasses différentes."

Et à cinq minutes du terme, c’est de cette fameuse chaussure changée qu’il armait une frappe aussi puissante que précise qui ne laissait aucune chance à Parfait Mandanda. "Razvan (Marin) me donne un ballon puis entraîne un joueur adverse grâce à son déplacement, ce qui m’offre un peu d’espace. Je ne me suis pas posé de question et, au final, je crois que c’est l’un de mes plus beaux buts depuis que je suis au Standard, avec la volée que j’ai plantée contre Zulte Waregem", explique-t-il.

C’est ce type d’action qu’il aime tant faire, mais qu’il a beaucoup de mal à réaliser lorsqu’il évolue sur le flanc droit, car son pied gauche ne lui offre pas assez de sécurité. "C’est vrai que j’ai plus de mal à tirer avec mon pied gauche. Je sais que je dois davantage oser prendre mes responsabilités, apporter plus à l’équipe et avoir de meilleures statistiques personnelles. On me le répète assez souvent."

Edmilson Junior a donc soigné son entrée en playoffs 1, lui qui n’avait encore jamais disputé cette compétition. "Et ce n’est pas la même chose que les playoffs 2", rigole-t-il. "Avant, on jouait dans un stade vide contre des adversaires qui n’avaient pas envie de jouer. Là, les supporters ont été fantastiques et je pense que la petite cérémonie avec la remise de la Coupe de Belgique les a encore plus chauffés. Cela fait du bien de voir un Standard pareil lutter avec le Top 6 . On va prendre match par match mais je crois que nous faisons peur à beaucoup d’équipes…"