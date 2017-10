Il y a un tout petit peu plus d’un mois, Edmilson entrait à l’hôpital suite à un gros problème intestinal. Un souci de taille qui l’a contraint à rester inactif deux semaines pour retoucher le ballon il y a quinze jours seulement. Logiquement, il n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités physiques, mais cela ne l’a pas empêché d’être décisif. "Durant la trêve internationale, j’ai beaucoup travaillé. J’ai couru et j’ai fait de la musculation. J’espère retrouver au plus vite mon meilleur niveau", dit-il.

Plus la fin du match approchait, plus il avait du mal à retrouver son second souffle. Dès le coup de sifflet final, il est tombé sur la pelouse, s’est étiré… et a réclamé deux bouteilles d’eau. "Au début, je me sentais bien mais, à la fin, c’était difficile. Je ne m’attendais pas à tenir les 90 minutes, mais lorsque le coach m’a demandé comment je me sentais, je lui ai dit que je n’étais pas obligé de sortir. J'ai encore fait un sprint dans les dernières secondes pour faire une petite faute intelligente, qui a coupé une contre-attaque adverse."

Le droitier aura encore besoin de quelques matchs pour s’estimer à cent pour cent. Car il a connu des moments difficiles durant son hospitalisation. "J’ai eu peur, car le médecin m’a dit que ma situation était grave. J’ai attrapé cela comme ça, je n’avais plus de forces. Je dois prendre un médicament jusqu’à la fin de mes jours, tous les matins. Mais ça va, je ne fais pas de réaction négative", explique-t-il. "J’ai pu compter sur ma famille, mes amis proches et mon agent. C’est important de sentir le soutien de telles personnes. Je n’ai jamais rien lâché."

Aujourd’hui, il semble avoir retrouvé le sourire. Il s’est d’ailleurs présenté face aux journalistes en compagnie de Rayane, le jeune fils de son agent, Karim Rafiki. "Il est tout beau, non ?", souriait-il.

Aligné sur le flanc droit, Edmilson a souvent combiné avec Paul-José Mpoku et Carlinhos, au point de changer souvent de position. "C’est ce que le coach nous a demandé. Nous avons beaucoup de liberté. Nous devons faire mal partout sur le terrain : à gauche, à droite, dans l’axe. C’est facile d’évoluer avec de tels joueurs, car ils sont intelligents et jouent rapidement, en une ou deux touches."

Cette collaboration lui a permis de marquer ("J’ai vu la balle arriver, je ne me suis pas posé de questions."), mais aussi de provoquer une carte rouge. "Le joueur met le pied en avant et ça, c’est une carte rouge. Sans hésitation. Il m’a écrasé ici", dit-il en pointant sa cheville droite.

"On va bien fêter ça", terminait-il. Mais pas trop, car, en fin de semaine, c’est déjà un périlleux déplacement à Mouscron qui attend les Liégeois. Un voyage qui doit confirmer le visage plus séduisant aperçu ce dimanche après-midi. "C’est vrai que l’on a souvent du mal à l’extérieur. On commence bien les matchs, et puis on encaisse et l’on a du mal à relever la tête. J’espère que ce match face à Courtrai sera un déclic."