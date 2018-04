Standard Double buteur, l’ailier liégeois marche sur l’eau depuis le début des playoffs

S’il n’aimait pas le devant de la scène, Edmilson Junior serait un homme embêté aujourd’hui. Il ne lui a fallu que trois semaines pour devenir l’homme en vue des playoffs et aligner des statistiques personnelles pour le moins impressionnantes, au point de monopoliser toute l’attention médiatique et populaire. Le droitier est directement impliqué dans les huit buts inscrits par le Standard depuis l’entame de ce mini-championnat avec trois buts, trois passes décisives, un pré-assist et un penalty provoqué.

(...)