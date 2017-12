Il a pilonné son flanc droit, affolant parfois De Norre, son opposant. Il a centré à plusieurs reprises, sans qu’un équipier tire profit de ses efforts. Il a pris des coups, aussi, sur ses deux chevilles puis il s’est retiré, à son corps défendant, alors que le score était encore vierge.

Les coups, Junior Edmilson s’en est accommodé, depuis le temps : "C’est mon style qui veut cela. Les coups m’irritent sur le moment, quand ils font mal. Puis, je les oublie. Je n’ai pas quitté le jeu pour un problème physique. J’étais encore valide, pas fatigué du tout mais disposé, au contraire, à apporter davantage encore à l’équipe. Mais l’entraîneur a décidé de me remplacer. Je respecte son option."

Comme ses équipiers, Junior Edmilson ne passera pas une belle fête de Noël : "On a bataillé jusqu’au bout pour inscrire le petit but qui nous offrait la victoire. On y est parvenu, contre une équipe agressive, qui commet beaucoup de fautes, qui casse le jeu mais qui a su rester compacte d’un bout à l’autre de la rencontre. Puis, très vite, on a encaissé une égalisation totalement évitable, sur un corner rentrant. C’est impensable de prendre un but de cette manière…"

L’ailier du Standard pestait, à juste raison : "Une fois encore, on aurait dû mieux gérer le match".

Junior Edmilson a détaillé les lacunes d’un Standard qui n’acquière décidément pas un fond de jeu d’un vrai candidat au Top 6 : "On doit rester plus constants dans le jeu, on doit se montrer plus décisifs devant et ne pas encaisser des bêtes buts."

Sur le métier, une fois de plus, les Standardmen vont remettre leur ouvrage : "L’éventualité de réintégrer le Top 6 ne trottait pas dans nos têtes, assure l e jeune Belge . Mais, ce mercredi à Courtrai, on jouera un match capital."

Un de plus…