Un des rares Liégeois à tenter d’apporter le danger dans le camp adverse, Edmilson Junior avait du mal à masquer sa déception… et sa colère. "Tout le monde est fâché dans le vestiaire après un revers 0-3 à domicile." Le médian offensif revient sur les erreurs récurrentes qui peuvent coûter les PO1 aux Liégeois.

Junior, est-ce que le premier but conditionne tout le reste de la rencontre ?

"Pas vraiment mais c’est vrai qu’il fait mal car on était bien dans le match. On ne doit jamais encaisser ce but et Bruges a ensuite pris confiance. Je ne comprends par contre pas comment on a pu faire une deuxième période pareille."

Vous commettez trop d’erreurs ?

"Effectivement et cela se paye cash surtout contre Bruges. On savait qu’il ne fallait pas laisser d’espaces aux leaders et Refaelov et Izquierdo en ont eu plus qu’il n’en faut. Le score de 0-3 est mérité. On commet en effet bien trop d’erreurs. On ne peut jamais concéder le premier et le dernier but. Sur le 0-3, cela part tout de même d’un dégagement du gardien et on regarde tous le ballon. Ce n’est pas acceptable. Il reste huit matches et on va tout donner jusqu’au bout. Cette défaite fait mal car on voulait tout donner pour les fans."

Quel a été le discours du coach à la pause ?

"Il nous dit qu’il ne fallait pas baisser la tête. On voulait bien faire mais d’un coup, il n’y a plus eu de réaction et on a vu un très mauvais Standard."

Les matches se suivent et les erreurs restent.

"C’est quasiment à chaque fois la même chose et ça fait mal."

Les playoffs 1 s’éloignent encore un peu plus.

"Depuis le début de saison, on n’est pas dans le top 6 et je ne comprends pas pourquoi. Le Standard mérite et se doit de jouer les PO1 . Il reste pas mal de points à prendre et on fera tout pour y être."

Vous ne semblez pas convaincu.

"On vient de perdre 0-3 à la maison. Je ne vais évidemment pas vous dire qu’on sera dans le top 6 car, pour le moment, on ne mérite pas les PO1 vu la façon dont nous jouons."

On sent votre déception mais aussi votre colère.

"Évidemment. On travaille dur pour jouer ce genre de match et on commet encore des erreurs d’enfants. C’est normal que je sois fâché mais c’est le cas de tout le monde dans le groupe."

La semaine prochaine s’annonce compliquée.

"On savait que le mois de janvier allait être corsé. On a deux déplacements délicats devant nous mais on ne va pas baisser la tête."

Tactiquement, il n’y avait pas de liant entre les lignes.

"Nous étions, les trois offensifs, trop isolés devant et cela ne s’est pas arrangé après le repos. On a continué avec la même tactique mais ce n’était pas le problème. Il aurait fallu plus de présence de derrière pour nous aider car Bruges formait un bon bloc difficile à bouger. On doit travailler dur pour mieux jouer que ça."