La réflexion est de Guillermo Ochoa :Il est difficile de donner tort au gardien mexicain tant les Liégeois ont éprouvé les pires difficultés à maîtriser le ballon sur la (nouvelle) pelouse de Genk. Un penalty totalement inutile concédé par Sébastien Pocognoli, un Carcela à la recherche de sa meilleure inspiration (et sifflé par le public durant tout le match) et un but annulé de Renaud Emond ont suffi à les mettre à terre.

Ce revers marque un coup d’arrêt dans la progression du club, qui retrouve la dernière place du classement général. Pourtant, il est totalement précipité d’acter la fin de saison des Principautaires et de croire que les huit prochaines rencontres seront de simples rendez-vous sans le moindre intérêt sportif. "Nous nous sommes battus pendant toute la saison pour atteindre ce Top 6 . Nous n’allons pas tout lâcher après deux petites rencontres de playoffs", résumait à merveille Edmilson Junior.

Les plus optimistes ont rangé leurs ambitions de titre national mais le podium, et surtout cette deuxième place qualificative pour les préliminaires de la Ligue des Champions, sont encore à portée de main. Sauf surprise, La Gantoise ne va pas réaliser un parcours sans faute jusqu’au mois de mai et Anderlecht a prouvé, ces dernières semaines, son incapacité à se montrer régulier dans les résultats. À ce titre, les deux prochaines rencontres seront capitales avec les réceptions des Flandriens et des Anderlechtois en bord de Meuse. "Nous avons deux gros matches à domicile, c’est ce que nous adorons. À nous de montrer que ce match à Genk était un accident", poursuivait l’ailier.

Deux succès pourraient relancer tout le suspense. "La deuxième place ? C’est vous qui nous mettez la pression. Nous avons atteint le Top 6 , l’objectif initial du club, et gagné la Coupe de Belgique. Mais nous allons rester sérieux et faire notre maximum pour terminer le plus haut possible", tempérait Guillermo Ochoa. Il serait regrettable de s’être battu pendant neuf mois et d’avoir relevé la tête pour abandonner un peu d’ambitions après deux petites journées de playoffs 1. La direction a clairement indiqué, en interne, son souhait d’atteindre ce deuxième rang et avec le matériel mis à la disposition du coach, cette ambition semble clairement dans les cordes du club.

Il y a six ans, Genk avait notamment démontré qu’un sixième au bout de deux rencontres pouvait signer une belle remontée avec une troisième place finale au bout des playoffs. "Nous n’avons pas joué le football que nous développions ces derniers temps mais chaque rencontre a sa vérité. Mais oui, je continue à croire en cette deuxième place. Nous pouvons reprendre ces six points sur nos concurrents directs", appuyait Konstantinos Laifis.

Les supporters, encore bien en voix à la Luminus Arena, ont mérité de voir leurs joueurs garder la tête haute jusqu’au bout de la campagne. Et sur un strict plan honorifique, le Standard pourrait devenir la première équipe à boucler à deux reprises des playoffs 1 avec cinq succès à domicile, comme ils l’avaient fait en 2010-2011.

Rien que pour cela, le jeu en vaut la chandelle. Les Liégeois ne sont pas encore en vacances, même si la météo laisse penser le contraire.