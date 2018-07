Le Liégeois gagnera 3.5M€ nets par année. Un contrat de 4 années l'attend chez le champion du Qatar.

Un contrat juteux attend le Belgo-Brésilien de 23 ans, mais les négociations entre clubs se poursuivent. C'est le champion du Qatar, Al Duhail, qui veut s'offrir les services d'Edmilson.

Buteur dimanche soir sur la pelouse du Jan Breydel, Edmilson Junior a, peut-être, disputé son dernier match sous le maillot du Standard à Bruges.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat, et malgré le fait que Bruno Venanzi ait déclaré vouloir le conserver et être prêt à le perdre gratuitement l’été prochain, le Belgo-Brésilien est tout proche de la porte de sortie. Selon nos informations, un départ de l’ailier de 23 ans… au Qatar semble être en bonne voie.

La semaine dernière, un club huppé du championnat qatari jouant les premiers rôles s’est manifesté pour le Standardman. Des négociations entre clubs ont été entamées et, comme souvent avec les clubs qataris, elles se sont prolongées. En fin de semaine dernière, un accord semblait proche, mais le deal n’a pu être officialisé.

En interne, Edmilson Junior a clairement fait comprendre à certains équipiers qu’il ne ferait plus de vieux os à l’Académie. Sur Instagram, Carlinhos a commenté une photo d’Edmilson Junior et lui en précisant : "Mon frère, tu vas me manquer." Commentaire qui, dans la foulée, était modifié pour devenir : "Mon frère !"

Edmilson Junior, lui, n’aurait pas mis longtemps avant de trouver un accord avec le club qatari, qui lui permettrait de faire passer ses émoluments à plus ou moins 2,5 M € nets par saison.

Les prochains jours seront donc décisifs. Dans le sens des arrivées, totalement libre de signer où il le souhaite suite à la fin de son contrat à Everton, David Henen était sur le point de signer à Trabzonspor lorsque, via un agent, le Standard se serait à nouveau manifesté. Désireux de revenir à Sclessin, Henen aurait mis la piste Trabzonspor en stand-by.