Suivez la rencontre en direct commenté.

Après un début de match intense, les Rouches ont laissé peu à peu la maîtrise du jeu à leurs visiteurs. Une sorte d'errance qui a permis aux Limbourgeois de reprendre pied dans la rencontre. C'est ainsi que Siebe Schrijvers a profité du laxisme défensif liégeois pour ouvrir le score à la 36e.

En début de seconde période, Edmilson profite à son tour d'une erreur de la défense de Genk pour égaliser.

Les compos:

Standard: Ochoa, Fai, Scholz, Laifis, Pocognoli, Bope, Agbo, Dossevi, Mpoku, Edmilson, Sá.

Banc: Gillet, Goreux, Emond, Ndongala, Raman, Marin, Kosanovic.

Genk: Vukovic, Maehle, Colley, Brabec, Khammas, Berge, Heynen, Buffel, Schrijvers, Trossard, Samatta.

Banc: Jackers, Nastic, Wouters, Aidoo, Benson, Malinovskyi, Naranjo, Ingvartsen.

Le live:





Mpoku: "À 25.000 contre onze"

Paul-José Mpoku lance un appel à ses supporters pour le premier match à domicile.

De retour à Sclessin comme son entraîneur, Paul-José Mpoku sent également une certaine excitation à quelques heures de retrouver Sclessin. "L’excitation, elle est toujours présente mais là, c’est différent", précise-t-il avant de lancer un message à ses supporters. "Ce vendredi, j’espère que le stade sera comble. On jouera à 25.000 contre onze. À chaque fois qu’on a eu le soutien de notre douzième homme, on s’est surpassé. Je sais que ces derniers temps, ce n’était plus le grand amour mais je me souviens de matches durant lesquels nous n’étions pas bons mais nous finissions par l’emporter grâce aux fans."

À Malines , Mpoku a été agréablement surpris par l’accueil des fans. "Ils étaient présents en masse et on a senti qu’ils étaient derrière nous. Ce n’est pas anodin, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place au sein du club. Elle est, notamment, initiée par le coach et ses idées." Mpoku touchait également un mot sur le noyau actuel. "Je ne sais pas si beaucoup d’équipes ont eu autant de qualités. Mais il faut former un groupe, une famille. C’était le cas sous Luzon et Rednic, et on retrouve aujourd’hui cet état d’esprit. On aura des moments compliqués mais il faut rester ensemble."