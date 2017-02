Alors que tous les couples du monde ont célébré leur amour ce mardi, jour de la Saint-Valentin, Edmilson Junior et Orlando Sa, eux, avaient pris quelques jours d’avance dimanche dernier à Waasland-Beveren.

Car le Belgo-Brésilien et le Portugais entretiennent bien une liaison…. sur le terrain, qui fonctionne à merveille. Au Freethiel, Orlando Sa a planté sa douzième rose en championnat, la cinquième suite à un assist de son coéquipier.

À chaque fois que le duo se met en évidence, le Standard ne perd pas. La première fois que leur chemin se sont croisés, c’était face à Genk pour la première d’Orlando Sa sous le maillot rouche. Le Portugais entérinait la victoire des Rouches, 2-0, sur un service d’Edmilson.

Face à Waasland-Beveren, à Sclessin, le duo doublait la mise (succès 5-0). À Charleroi et à Genk, les deux hommes rétablissaient l’égalité (1-3 et 2-2) avant d’offrir la victoire au Standard dimanche dernier (0-1).

En Belgique, un seul duo fait mieux que celui constitué par Edmilson et Sa, il s’agit des Eupenois Onyekuru et Henry avec six buts (trois assists et trois buts chacun).

"On adore jouer ensemble. J’espère que cela va marcher au futur. Je suis son porte-bonheur ? J’essaie juste d’aider l’équipe, si ce n’est pas lui, c’est un autre mais le plus important, c’est l’équipe", lance Edmilson Junior qui était de retour à 100 % après des semaines de galère suite à des soucis à la cuisse. "Je suis heureux d’être enfin de retour. Cela faisait deux semaines que je ne faisais quasiment rien. Je ne me suis entraîné que deux fois avant le match. J’ai su être à l’ assist pour Orlando, le cinquième, et j’espère encore lui en délivrer lors des quatre derniers matches."

