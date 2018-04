Suite à notre article de ce vendredi matin, Edmilson Senior a tenu à expliquer pourquoi il était présent, jeudi après-midi, dans les bureaux de Neerpede.

« Mon ami Georges Heylens m'avait invité à Bruxelles pour manger un bout avec lui au restaurant. Il est en train de monter une société de management et il voulait m'exposer le projet. Cela fait quelques années que j'ai quitté le monde du football mais j'ai tout doucement envie d'y revenir. A la fin du repas, il m'a dit qu'il allait à Anderlecht et m'a proposé de l'accompagner en compagnie de l'un de ses associés. J'ai accepté l'invitation, d'autant que j'ai joué durant une saison à Ostende avec Luc Devroe. Je n'y suis pas allé pour parler de Junior, d'ailleurs je n'ai pas dit un mot durant cette réunion. Moi, je suis son père, pas son agent, qui est Karim Rafiki. Je ne me serais jamais permis d'aller à Anderlecht pour parler d'un transfert sans son autorisation et sans même la présence de son agent. Le seul problème, c'est que je suis quelqu'un de connu et je sais que plusieurs personne m'ont aperçu dans les bureaux. Mais franchement, je ne m'étais pas rendu compte que cela pouvait créer une polémique, ce n'est que quand Junior m'en a parlé que j'ai commencé à y réfléchir. Je sais qu'Anderlecht est intéressé par les services de mon fils mais là, c'était une visite privée. J'ai simplement accompagné un ami (Georges Heylens) qui voulait présenter sa société et savoir de quoi le club d'Anderlecht avait besoin. »