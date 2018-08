Standard Du côté de l’Ajax, on n’a pas peur du Standard, loin de là

L’Ajax Amsterdam n’a pas seulement éliminé les Autrichiens de Sturm Graz, ils les ont purement et simplement dominés de la tête et des épaules. Pourtant Erik Ten Hag, l’entraîneur des Ajacides se montrait tout de même prudent : "Le Standard est une équipe qui aura plus de rythme, nous devrons être meilleurs que lors de cette rencontre, nous devrons aussi jouer plus vite pour faire la différence le plus vite possible dès le match aller. Nous avons des joueurs de qualité."

Par contre, du côté de la presse néerlandaise, il n’y a pas le moindre doute, comme ce qui est déclaré dans AD, quotidien néerlandais : "L’Ajax a bien plus de qualités que le Standard. Pour le moment Ziyech marche sur l’eau, Huntelaar ne ratera pas toujours ses occasions. Marc Overmars (le directeur sportif de l’Ajax) a de l’or dans les mains avec cette équipe. Éliminer le Standard serait naturel."

L’ancien ailier du FC Barcelone est lui plus modéré dans les colonnes du Telegraaf : "Sur papier, nous sommes plus forts que le Standard, mais nous devrons tout de même remporter le match. L’élimination contre Nice il y a un an doit servir d’exemple. Tout le monde est maintenant à son meilleur niveau, et quand je vois que Ziyech est au top de sa forme je me réjouis. Notre premier but était d’être certain d’aller en Europe. C’est fait. Mais maintenant nous devons penser à aller en Ligue des Champions. C’est notre place et nous ferons tout pour y arriver."