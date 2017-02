Titularisé, pour la deuxième fois consécutive, Renaud Emond n’a pas eu l’occasion de se montrer devant le but adverse. "Cela n’a pas été un grand match de ma part. Je ne me suis pas créé beaucoup d’occasions" , disait-il à l’issue de la rencontre. "Je pense même que nous pouvons parler d’un jour sans sur le plan collectif. Maintenant, nous sommes éliminés de la Coupe de Belgique, de l’ Europa League et les playoffs seront difficilement atteignables. Cela ressemble tout doucement à une saison pourrie."

Cette déroute, l’attaquant avait bien du mal à l’expliquer. Comme s’il venait de prendre un gros coup sur la tête. "Nous avons tenté d’emballer cette rencontre dès le début mais le premier but nous a fait mal, même si nous avons eu l’une ou l’autre opportunité avant la pause. À la mi-temps, nous nous sommes dit que rien n’était perdu, qu’il fallait tout donner. En vain. Pourtant, nous connaissions leurs qualités, c’est-à-dire la vitesse sur les contres…"

Le public n’a pas du tout apprécié cette prestation et a copieusement hué ses propres joueurs. "Je comprends parfaitement nos supporters. Nous nous sommes bien rendu compte de cette ambiance sur la pelouse. Nous devons prendre plus de points, gagner notre prochaine rencontre, voire les cinq suivantes : ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons regagner leur confiance. Mais, ce soir, j’ai honte."

L’attaquant ne tenait pas à rejeter la faute sur son entraîneur, Aleksandar Jankovic. Pourtant, le bilan du technicien serbe est loin d’être flatteur. "Il ne porte aucune responsabilité sur ce qui s’est passé face à Courtrai. C’est nous qui avons provoqué ce déchet. Peut-être avons-nous craqué sous la pression car nous savions que nous n’avions plus le droit à l’erreur", poursuivait l’attaquant. "Mathématiquement, tant que rien n’est joué, nous nous devons de tout donner pour atteindre cette sixième place. Même si nous savons pertinemment que ce sera très compliqué."

Ça, c’est certain…