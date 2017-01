Pour se rendre au terrain d’entraînement, les Liégeois doivent descendre deux pentes et marcher dix minutes. À l’aller, le trajet se fait assez rapidement mais le retour, en montée, est bien plus laborieux. Au point que tout le monde se bat pour prendre une place dans les voiturettes de golf mises à la disposition du club.

C’est dans ce décor montagneux que le Standard prépare une deuxième partie de saison particulièrement importante. Huitième et à trois points de la sixième place, le club n’aura pratiquement pas le droit à l’erreur lors des neuf dernières rencontres de la phase classique. "Nous allons mettre l’accent sur la tactique et le physique. Nous voulons développer des automatismes, le bloc collectif. Cela fait un moment que nous ne sommes pas parvenus à garder le zéro derrière, il faut y remédier", dit le coach, en faisant allusion aux dix derniers matches terminés avec au moins un but reçu.

Pour cela, Aleksandar Jankovic compte bien profiter de cette semaine de stage pour mettre en place un nouveau schéma tactique, avec trois défenseurs. Il l’avait déjà testé lors de deux déplacements (La Gantoise, Ostende) avec assez peu de réussite. Cette fois, il a (enfin) un petit peu de temps pour rôder cette nouvelle mise en place et bien faire passer le message à ses joueurs. "Les blessures de Milos Kosanovic et Alex Scholz nous ont également empêchés de l’essayer plus rapidement. Mais cela ne veut pas dire que nous allons tout le temps jouer avec trois hommes derrière."

Dimanche après-midi, il a donc concentré ses efforts sur ce travail tactique. Il apparaît clairement qu’Alexander Scholz et Milos Kosanovic prendront les positions axiales légèrement excentrées, tandis que Konstantinos Laifis occupera le rôle central. Il a d’abord testé ses hommes face à une opposition de cinq éléments. "Il faut communiquer", a-t-il rappelé à de nombreuses reprises, pour faire bien comprendre à tout le monde que cette tactique ne marcherait pas sans un échange parfait entre les différentes composantes de la défense.

