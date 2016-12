Monté au jeu face à Lokeren, il pourrait débuter à Saint-Trond, ce mardi.

Mercredi dernier, Matthieu Dossevi a signé son grand retour à la compétition en montant au jeu pour les vingt dernières minutes de la réception de Lokeren. Cela faisait un mois, et un déplacement à Malines, qu’ il rongeait son frein à l’infirmerie, gêné par une douleur au pubis. Ce manque de rythme l’a empêché d’apporter une réelle plus-value face à une opposition qui cherchait, avant tout, à protéger son but et était donc bien regroupée devant son grand rectangle.

Ce mardi, il pourrait décrocher une titularisation. Sa technique de balle pourrait constituer un bel atout sur la pelouse synthétique trudonnaire et l’international togolais aura également à cœur de se montrer avant de rallier son équipe nationale pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une place dans le onze de base lui semble davantage promise que Benito Raman est passé à côté de son sujet face aux mêmes Lokerenois et donne l’impression d’avoir épuisé ses dernières cartouches physiques. Isaac Mbenza n’a pas encore suffisamment convaincu lorsqu’il a été lancé d’emblée et devrait, dès lors, se contenter d’un rôle de joker de luxe qui, à l’heure actuelle, lui sied mieux.

Sur le plan offensif, Aleksandar Jankovic pourra également compter sur Edmilson Junior, bien que gêné par une douleur à la cuisse qui ne le quitte plus depuis une dizaine de jours. Samedi, le droitier a d’ailleurs écourté sa séance d’entraînement pour éviter une surcharge et surtout se préserver en vue d’une rencontre qui lui offrira un premier retour au Stayen depuis son transfert en bord de Meuse, en janvier dernier.