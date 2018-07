À 22 ans, Razvan Marin va entamer sa deuxième saison complète sous le maillot rouche. Après des débuts précipités par le départ d’Adrien Trebel en janvier 2017 et un début de saison 2017-2018 compliqué, le jeune international roumain a opéré une véritable métamorphose pour devenir la révélation rouche du dernier championnat. Fort de ses 12 assists et six buts la saison dernière, Razvan Marin, suivi par de nombreuses grosses écuries européennes, n’en peut plus d’attendre le début d’une saison pour laquelle il nourrit d’énormes ambitions… Avec le Standard. Entretien.

(...)