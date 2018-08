Eric Ten Hag: "Le 2-2 du match aller? Nous aurions signé pour ce résultat avant le match, mais quand on mène 0-2, et qu’on peut mettre le troisième, on ne peut pas se satisfaire de cela. En seconde période, nous avons un peu laissé filer le match et le groupe a été critiqué pour cela. Mais maintenant tout le monde est focus sur ce match contre le Standard. Le milieu de terrain du Standard a été très fort contre nous, et nous allons devoir trouver une solution pour contrer cette opposition. Ce n’est pas notre match le plus important de la saison, ici tous les matches sont importants, ils doivent avoir une intensité de 10 sur 10. Si j’ai une équipe-type? Non, je dois choisir entre 16 joueurs, je ne peux en mettre que onze sur la pelouse. Si certains ne jouent pas à leur meilleur position, ce n’est pas un problème car je pense d’abord à l’équipe. De Jong peut par exemple très bien jouer en défense ou au milieu de terrain. Nous allons devoir aussi trouver une solution pour la pelouse car elle est en très mauvais état. »

Klaas-Jan Huntelaar: « La pression? Elle est ici à tous les matches. Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes déterminés à nous qualifier pour la Ligue des Champions. Dans le groupe, l’ambiance est bonne et nous savons ce que nous avons à faire. Toute l’équipe travaillera ensemble vers un même but. Il faudra s’attendre à un Standard offensif mais nous aurons des espaces nous aussi."