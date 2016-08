Et maintenant, le Standard doit gérer une polémique née dans les médias flamands

Standard

Le Standard a pris un point à Bruges. Un nul qui n'arrange personne vu les circonstances particulières de la rencontre, avec ce but égalisateur signé Bjorn Engels à la fin des arrêts de jeu. Quelques minutes auparavant, c'était pourtant bien les Liégeois qui menaient au score, avec un but de puncheur inscrit par Edmilson Junior. Entré à une vingtaine de minutes du terme, l'ailier gauche prouvait sa valeur à son coach et ses patrons sur le terrain du Club.

Mais voila, ce but n'a pas été accueilli de la même façon par tout le monde si l'on en croit Het Laatste Nieuws, qui s'appuie sur une image sortie du résumé du match de Sporza. Sur cette image, on voit les principaux membres de la direction accueillir ce but de manière très froide, comme s'ils avaient espéré une défaite des Liégeois pour licencier au plus vite Yannick Ferrera. Ce lundi matin, la direction rouche dément vivement ces allégations et accuse les médias concernés d'avoir pris des images plusieurs minutes après le but d'Edmilson, alors que le calme était revenu dans la tribune présidentielle. Les dirigeants assurent au passage avoir accueilli les deux buts rouches avec la joie habituelle, ce dimanche.



Une chose est certaine, le Standard aura une grosse semaine, entre cette polémique, celle de la banderole et la fin du mercato.