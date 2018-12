Au vu du début de match de Séville contre Krasnodar (2-0 après 15 minutes), la donne est simple pour les Rouches: ils doivent s'imposer en Turquie et prier pour que Séville gagne au moins 4-0.



Problème: à Akhisar, le début de match est plutôt morose et les Rouches éprouvent des difficultés à mettre du rythme face à des Turcs bien organisés. Titulaire, Orlando Sa présente une alternative dans le jeu long tandis que MPH aligne une défense à trois, avec Vanheusden, Luyindama et Kosanovic. Luyindama a d'ailleurs frôlé la correctionnelle en étant tout proche du penalty (et de la rouge ?) après avoir perdu un ballon bêtement... heureusement pour lui et pour le Standard, l'arbitre ne bronchait pas. Dans la foulée, un attaquant local manquait l'immanquable en dévissant sa reprise, seul face au but vide...



Le Standard s'en sort donc plutôt bien avec un score vierge à la mi-temps et devra redoubler d'efforts en deuxième période.



Les compositions:

Akhisaspor: Lukac, Vrsajevic, Osmanpasa, Sissoko, Keles, Serginho, Çeviker, Josué, Regattin, Manu, Hélder Barbosa

Standard: Ochoa, Vanheusden, Luyindama,Kosanovic, Fai, Agbo, Bastien, Marin, Carcela, Lestienne, Sa.



Suivez notre direct commenté