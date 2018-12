Le Standard est peut-être à 90 minutes de son grand retour en phase à élimination directe de l'Europa League de football, sept ans après sa dernière participation, qui l'avait même vu franchir le cap avant d'échouer contre Hanovre (2-2 et 4-0) en huitièmes. Le capitaine Sébastien Pocognoli, le seul rescapé de cette époque, actuellement indisponible, avait affronté ses anciens équipiers à cette occasion.

Malheureusement pour le Standard malgré les neuf points conquis dans le Groupe J lors des cinq premières journées, dont des succès héroïques contre Krasnodar (2-1) et le FC Séville (1-0), il n'a pas pour autant son sort en mains. Il doit en effet compter sur une défaite, voire un nul, des Andalous contre Krasnodar. Les Russes, malgré leurs 12 unités, pourraient encore passer à la trappe en cas de large défaite conjuguée à une victoire du Standard. En outre, si le Standard avait gagné le match-aller 2-1, contre Akhisarspor, le bonnet d'âne du groupe avec zéro point, l'équipe turque, qui était 16e de son championnat, avec seulement 5 points, à l'époque, en a raflé 11 en huit matches depuis. Elle a même battu le grand Fenerbahce, certes à la dérive cette saison, 3-0, le week-end passé, pour bondir ainsi à la 14e place de la Super Lig, hors de la zone des relégables. Bref s'il n'a plus rien à espérer sur la scène européenne depuis longtemps, Akhisarspor pourrait se donner pour objectif de poursuivre sur la voie de son spectaculaire redressement en clôturant en beauté son parcours dramatique dans le Groupe J jeudi (18h55) contre le Standard. L'enjeu du match est aussi financier, la victoire rapportant quand même 570.000 euros, et la qualification via la seconde place, hors de portée d'Akhisarspor, un million. Sans compter le coefficient UEFA, où malgré les malheurs d'Anderlecht, la Belgique occupe toujours sa très précieuse huitième place.

Les compositions:

Akhisaspor: Lukac, Vrsajevic, Osmanpasa, Sissoko, Keles, Serginho, Çeviker, Josué, Regattin, Manu, Hélder Barbosa

Standard: Ochoa, Vanheusden, Luyindama,Kosanovic, Fai, Agbo, Bastien, Marin, Carcela, Lestienne, Sa.

