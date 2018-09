Ce dimanche le Standard organisait son Fan DAY. Devant un public assez peu nombreux, le noyau a été présenté. Seul Maxime Lestienne manquait à l'appel pour une bonne raison.



Comme toutes les années, le Standard a organisé son Fan Day en ce dimanche 2 septembre. Trouvant habituellement sa place plus tôt dans la saison, cette journée dédiée aux supporters a été décalée début septembre pour cause de calendrier chargé. Une bonne chose pour tout les fans des Rouches puisqu'ils ont pu applaudir le noyau complet et définitif, le mercato étant terminé. Obbi Oularé était donc bien présent au contraire de Maxime Lestienne qui manquait à l'appel. Il avait cependant une bonne raison: sa compagne a accouché durant la nuit et il était donc excusé.

Tout au long de la journée, les petits et les grands ont pu participer à beaucoup d'activités: entre les jeux vidéos, un tournoi de Teqball (du football sur une table de ping-pong), Baby-foot, les tirs au but, il y en avait pour tous les goûts. Alexandre Grosjean, Directeur Général du Standard, était satisfait ce l'organisation: "C'est toujours une belle fête pour nos supporters. Nous attendons entre 10000 et 15000 personnes tout au long de la journée. C'est toujours une réussite et les joueurs aiment le contact avec les supporters".





Pourtant, lors de la présentation des joueurs sur la pelouse de Sclessin, les tribunes étaient assez vides mais il y a une raison à cela: une partie du peuple rouche étaient déjà en train de former des files à l'extérieur, aux différents stands de dédicaces. Les spectateurs présents ont tout de même chaleureusement applaudi le noyau et le staff pro. Si Luyindama, Mpoku et Michel Preud'homme ont reçu un supplément de décibels, c'est surtout Mehdi Carcela qui a fait l'unanimité au moment de sa montée sur la pelouse. Le Marocain est sans aucun doute le chouchou du public.