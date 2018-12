Alors que le Standard ne parvenait pas à débloquer le marquoir à Akhisar, Michel Preud'homme lançait Obbi Oularé et Renaud Emond à la 81e minute du match. En vain puisque le score resterait vierge jusqu'au bout...Pis, Oularé se blessait dans un terrible contact avec le gardien adverse quelques instants après sa montée au jeu. Sorti sur civière, il laissait ses partenaires à dix alors qu'il était en pleurs... au vu des images, il semble que le joueur soit touché à la cheville droite. Il a été transporté directement à l'hôpital le plus proche avec un membre du staff et pourrait être indisponible plusieurs semaines et ce quelques matches à peine après son retour de blessure.