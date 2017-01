Les Anglais ont proposé plus de 2M € pour Ibrahima Cissé qui pourrait finalement rester.

À douze jours de la fin du mercato, cela s’active grandement du côté de Sclessin.

Si l’officialisation de l’arrivée de Razvan Marin doit intervenir ce jeudi après midi, il pourrait encore y avoir du mouvement dans l’entrejeu liégeois.

On le sait, Ibrahima Cissé intéresse fortement Fulham. Une première offre du club de Championship a été refusée par le Standard.

La direction du club londonien était attendue pour ce milieu de semaine. Elle est finalement arrivée sur les bureaux des décideurs liégeois mardi soir. Mais là encore, alors que le montant dépassait les 2M €, les Anglais se sont opposés au refus de leurs homologues liégeois qui ne jugeaient pas l’offre satisfaisante.

Econduit deux fois, Fulham sera-t-il enclin à tenter l’aventure une troisième fois? La question mérite d’être posée.

Du côté de Sclessin, un départ du joueur formé au club n’est pas une priorité absolue. Si le club peut s’y retrouver financièrement, il ne bloquera pas son joueur en qui il croit tout de même et ce, malgré ses prestations irrégulières depuis son retour en bord de Meuse. Quant aux joueurs, lui, il n’est pas non plus dans une optique de vouloir quitter à tout prix Sclessin. Rêvant d’Angleterre depuis toujours, il a touché son rêve du doigt lorsqu’il a appris l’intérêt de Fulham.

Si d’aventure Cissé, qui intéresse d’autres formations que Fulham, devait quitter le Standard, la direction le remplacerait rapidement d’autant que des joueurs ont été scoutés et proposés pour ce poste.

Enfin, la direction va continuer son écrémage et devrait rapidement trouver une porte de sortie pour Mohamed Yattara ainsi que pour les frères Mmaee. Comme nous l’annoncions le 11 janvier, Martin Remacle s’engagera ce jeudi avec le Torino.