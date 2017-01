Avec seulement 31 unités prises sur les 63 mises en jeu, les problèmes du Standard ne peuvent se résumer au seul problème du gardien. Ce serait tout simplement malhonnête et, surtout, erroné. Par contre, il est important de relever que le club principautaire cherche toujours un successeur à Vedran Runje, c’est-à-dire un dernier rempart capable de rester entre les perches durant plusieurs années, tout en signant des prestations de choix. "Je suis content d’entendre qu’on ne m’a pas oublié en Belgique; cela prouve que j’ai marqué le club et ses supporters", sourit le portier croate.

Plusieurs fois, les dirigeants ont cru avoir trouvé la solution mais, après quelques semaines, il est devenu coutumier d’entendre le gardien titulaire admettre ses fautes devant la presse. Comme s’il se demandait pourquoi il n’était plus capable de répéter les performances qui avaient séduit le club principautaire. Ils ont été nombreux à suivre ce cheminement. "Quand tu paraphes un contrat au Standard, tu sens immédiatement que les attentes seront plus élevées, notamment lorsque tu es gardien", admettait Yohann Thuram à nos confrères de Sport/Foot Magazine. "Personnellement, cela me donne des ailes car j’aime avoir plus de responsabilités. Cette pression, elle vient des grands noms qui se sont succédé en bord de Meuse lors des dernières décennies."

Cette explication se retrouve dans toutes les interviews des gardiens passés en bord de Meuse. Bien plus qu’ailleurs dans le Royaume, les gardiens sont sans cesse comparés à leurs glorieux aînés et s’ils ont le malheur de se montrer un peu trop souvent fébriles, le public se met à gronder. Ce fut encore le cas dimanche dernier, avec des applaudissements ironiques lorsque Guillaume Hubert s’est emparé d’un ballon facile. "Les supporters ont l’habitude de voir de bons gardiens, reprend Vedran Runje. Personnellement, je n’aime pas trop ces comparaisons. Christian Piot, Jean Nicolay, Michel Preud’homme et Gilbert Bodart étaient d’excellents portiers mais, parfois, je me demande si on ne les idéalise pas un petit peu trop. J’entends par là que certains les considèrent plus forts qu’ils ne l’étaient vraiment. Sans ne les avoir certainement jamais vus jouer !"

Tous ces grands noms commettaient également des erreurs, mais elles étaient certainement moins commentées qu’aujourd’hui. Mais c’est, tout de même, avec cet héritage que doivent vivre Jean-François Gillet et Guillaume Hubert. Deux portiers de qualité, assurément. Le premier a été international, a joué plus de dix ans en Italie et était, en début de campagne, le gardien le plus efficace de l’élite… sans pour autant faire l’unanimité dans les tribunes.

Le second est considéré comme un vrai espoir du club, a déjà signé plusieurs prestations de grande qualité mais, là aussi, son profil n’a pas séduit l’ensemble des suiveurs principautaires. "Guillaume a fait une erreur sur le premier but brugeois, dimanche", analyse Jos Beckx, l’ancien entraîneur des gardiens du Standard. "Il a mal apprécié son positionnement et il a donc pensé que le ballon filait à côté. Il ne fera plus jamais cette faute et je reste persuadé que c’est un joueur avec énormément de potentiel."