Après trois mois sur le banc des réservistes, Jean-François Gillet imaginait un autre retour. Régulièrement sollicité, il a sorti plusieurs belles parades mais, abandonné par sa défense, ne pouvait rien sur les deux buts germanophones. “Je suis à la disposition du club. Je donnerai tout le temps tout ce que j’ai dans le ventre sur la pelouse, mais j’espérais vraiment repartir d’ici avec les trois points” , disait-il à l’issue de la rencontre.

Fort de sa grande expérience, l’ancien international ne pouvait que constater la faiblesse de son équipe. “On perd deux points. Nous avions tout en main pour tuer cette rencontre, mais nous étions bien trop mous en début de seconde période” , regrettait-il . “C’est essentiellement notre gestion de match qui doit être meilleure. Nous connaissons encore trop de hauts et de bas durant nonante minutes. Parfois, nous faisons d’excellentes choses et puis nous ratons des passes faciles. La constance est la clé, tout simplement. Il faut également être plus agressif, apprendre à casser un match. Parfois, j’ai eu le sentiment que nous regardions trop notre adversaire jouer. Il faut faire mal, mais en respectant les règles, bien entendu.”

Le calcul est simple désormais : le Standard doit pratiquement gagner tous ses matches pour accrocher cette fameuse 6e place. “Le Standard à la neuvième place, ce n’est pas possible. Eupen ou Anderlecht, il faut prendre des points. Nous avions pris trois points sur dix avant de venir ici, donc il n’y a plus grand-chose à dire. Oui, nous pouvons aller gagner sur la pelouse d’Anderlecht, même si cette équipe est en forme. Il faut juste se concentrer sur notre jeu”, terminait-il. “Nous sommes dans une spirale négative mais je suis convaincu que nous avons largement les qualités pour grimper au classement.”





Jankovic: "Comme d'habitude, on relance l'adversaire"

Après cette nouvelle contre-performance de ses hommes, Aleksandar Jankovic semblait plus que perplexe. Le coach regrettait que ses joueurs aient à nouveau reculé après l’ouverture du score.

“On commence parfaitement mais au lieu de tuer le match, on relance encore l’adversaire dans la rencontre. On devait mettre le deuxième but et à la place, c’est Eupen qui a profité des espaces qu’on leur a laissés.”

Alors que le Standard était bien dans son match, les Liégeois ont, de manière incompréhensible, relâché la pression.

“On contrôlait le match. Eupen n’a pas eu d’occasion mais après ce but, on a perdu totalement l’organisation.”

En fin de match, les Liégeois ont pu s’en remettre à leur maître à jouer pour éviter une défaite honteuse.

“On prend un point mais on était venu pour gagner. On ne peut pas être satisfait de nous.”

À sept matches de la fin de la phase classique et surtout avant un Clasico qui sent la poudre, le Standard fait du sur place. “Le doute s’installe et cela trotte dans la tête. On ne va pas régler nos problèmes à coup de conférence de presse mais bien en discutant entre nous.”

Quant aux PO1, le Serbe y croit encore. “Il reste encore 21 points à prendre, il ne sert à rien de se précipiter pour nous enterrer. On souffre ensemble et on va s’en sortir ensemble.”

Enfin, le coach touchait un mot sur la première de Marin.

“Il a été très calme. Il n’a que vingt ans et a pris ses responsabilités.”





Benito Raman : “Jouer les playoffs 1,c’est possible”

“On devait gagner 0-3 ou 0-4 après avoir ouvert le score si vite. Finalement, on ne prend qu’un point mais ce n’est pas suffisant. Il est difficile de trouver une explication mais nous allons en discuter entre nous. La solution, à mes yeux, c’est le travail, tout simplement. Ce point pourrait faire la différence dans quelques semaines car, moi, je crois toujours en une qualification pour les playoffs 1. Si nous gagnons à Anderlecht et contre Courtrai, tout le monde dira que nous méritons cette place, voire le Top 3 .”





Belfodil: "Une nouvelle désillusion"

Malgré son doublé, Ishak Belfodil n’avait pas vraiment envie de faire la fête. “Il ne sert à rien vu que nous perdons encore des plumes” , disait-il. “C’est une nouvelle désillusion. Il nous faut un match référence et commencer une série positive dès le match à Anderlecht.”

L’Algérien a également tenu à prendre la défense de son entraîneur. “Ce n’est pas un souci de travail, d’autant que le staff a tout fait, durant la semaine, pour bien maintenir notre attention sur notre objectif. Malheureusement, nous nous sommes relâchés.”