Djenepo a mis les Liégeois sur du velours en première mi-temps. Bien servi par Marin, il a parfaitement lobé Ondoa.

En début de seconde mi-temps, l'ailier liégeois s'est offert un doublé! Il était à la bonne place pour pousser au fond des filets un ballon qui trainait dans le rectangle ostendais!

Sur un penalty obtenu par l'intenable Djenepo, Emond tue tout suspens en inscrivant le 0-3. Il a parfaitement pris Ondoa à contre-pied.

En fin de match, le Standard a encaissé un but des pieds de Banda. L'Ostendais avait bien suivi une situation confuse dans le rectangle.

Les réactions:

Djenepo : Oui je suis vraiment très content de ma presation aujourd'hui. Cela a bien aidé l'équipe. Cela nous ramène trois points. Je suis content pour Emond qu'il marque aussi sur le pénalty. Tout le monde est content. Le plus important c'est les 3 points acquis ici. On était la pour la victoire et c'est ce qu'on a obtenu. Cela va faire du bien au groupe. Cela me motive d etre le meilleur buteur ces derniers temps. Je veux aider l'équipe et le Standard donc je suis très content.

Emond : Cela nous tenait à coeur après la coupe et contre anderlecht. On a été dominant et on a marqué 3 goals. Le coach avait vu que je pouvais dépaner coté droit. Cela a posé des problèmes à Ostende. J'ai marqué et on a gagné donc tant mieux. La pression s'évacue, on est dans un grand club mais c est le foot. Il faut faire avec et continuer à travailler pour s'améliorer. J'étais désigné pour les pénaltys et j'ai pris mes respondabilités.

Canesin : Je pense qu'on a trop respecté le Standard aujourd'hui. Le premier goal, on le donne. Après on a pas eu assez d occasions en première période. C'était mieux en seconde mais on a pas fait assez dans l'agréssivité. Ce deuxième but vient tot après la pause nous coupe un peu les jambes. On a manqué de mouvement devant. C'était un day off pour nous ce soir. On doit faire plus pour nos supporters, à la maison on ne peut pas se permettre de jouer comme cela.

Preudhomme : Je sus satisfait du résultat. C'était très important parce que cela fait un petit temps que l'on court après. Ce qui est satisfaisant c'est qu'on a ét éefficae aujourd'hui. Mehdi a donné de la profondeur pour Djenepo qui a été décisif, C'était le but de notre plan ce soir. On a eu des infiltrations de Cimirot et Marin qui ont été importantes. Grâce à cela ils nont pas pu construire de l'arrière. On travaille beaucoup avec ces matchs tous les 3 jours, presque jour et nui. On a enfin une récompense que l'on aurait mérité peut-être plus tôt. On est allé la chercher cette victoire. Parfois j ai été déçu du manque de concentration mais il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. On doit garder cette discipline et cette concentration pour s'améliorer. Une fois qu'on appliquait le plan en place, on jouait mieux grâce à cela.

Verheyen : Oui on a trop respecté le Standard. On devait être plus agressif sur le porteur du ballon. On sait que le Standard a beaucoup de qualité individuelle. Il faut croire que c est possible et mes joueurs n'y ont pas cru aujourd'hui. Le premier but est un cadeau que l'on offre à notre adversaire. On s'est un peu tiré une balle dans le pied. En seconde mi-temps on a eu des occasion pur revenir plus tôt mais on a pas été efficaces. Après tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer mais on a pas transformer nos occasions.





