Faris Haroun a connu des hauts et des bas dans sa carrière. Il s'est révélé à Genk, avant de porter à six reprises le maillot des Diables Rouges. Il a ensuite traversé la Manche, s'est un peu perdu à Middlesbrough et à Blackpool avant de revenir au Cercle puis à l'Antwerp. Pour le grand bonheur du Great Old, il adhère désormais au discours de son entraîneur Laszlo Bölöni.

"Nous n'avons pas volé notre victoire. Le Standard n'a pas été dangereux hormis un tir de loi en première période. Mbokani aurait pu ouvrir le score plus tôt dans la rencontre. Nous avons maîtrisé leurs impulsions offensives, même après l'ajout d'un joueur comme Djenepo. Si nous bloquons Carcela et Lestienne, ils forcent leur jeu ce qui nous permet de les punir en contre.La tactique du coach a été la bonne."

Comme souvent, les joueurs anversois sont pointés du doigt. En cause, leur jeu défensif: "Nous jouons en bloc. C’est une de nos marques de fabrique. On a déjà démontré, dans d’autres matches, qu’on était capables de produire du jeu. Après la défaite face à Genk, on a su tirer les leçons et j’ai dit que si on voulait faire partie du top 6, il fallait être capable de gérer ce genre de matches. Contre le Standard, on a fait un bon pas en ce sens en gérant notre avance et en terminant le match plus tranquillement."