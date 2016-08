Hubert: "Mon dernier match au Standard ? Je ne pense pas" (PHOTOS & VIDEOS)

Standard

Titulaire lors du dernier match de la défunte saison, Guillaume Hubert a patienté jusqu’à cette cinquième journée pour retrouver une place dans le onze de base. "Je n’ai appris que ce samedi que j’allais entamer la rencontre suite à la blessure de Jean-François lors de l’entraînement", disait-il.

Une situation quelque peu spéciale pour lui, qui a manifesté, auprès de la direction, son envie de quitter l’entité liégeoise pour retrouver un club qui lui fera davantage confiance. Mais, à deux jours de la fin du mercato, il a confirmé la possibilité de prolonger son séjour en bord de Meuse. "Non, je ne pense pas que c’était mon dernier match avec le Standard", répondait-il lorsque nous évoquions cette possibilité. "Nous verrons bien ce qui se passe mais, personnellement, j’ai encore ma tête ici. Le Standard est le club de mon cœur, je ne l’ai jamais caché. J’ai l’envie de rester mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les prochains jours. Je pourrais encore peut-être avoir la possibilité de disputer quelques rencontres, comme ce fut le cas aujourd’hui, par exemple. Je ne vous cache pas que je serai soulagé ce jeudi matin, lorsque le marché des transferts sera clôturé. Je viens de vivre un mois sous tension et ce n’est pas bon pour moi."

De sages paroles , certes, mais elles ne garantissent pas qu’il se rendra encore à l’Académie Robert Louis-Dreyfus jusqu’au bout de la semaine. À l’heure actuelle, certaines formations restent intéressées par ses services mais aucune n’a formulé d’offre concrète à la direction. Peut-être sa rencontre, sobre, sur la pelouse brugeoise contribuera-t-elle à assurer sa publicité. "Je ne me suis pas mis une pression supplémentaire sur les épaules. Je voulais simplement prendre du plaisir. Je me suis dit : ‘Fais ton match et si ça passe, tant mieux, et si ça casse, c’est le football’", expliquait-il, quelque peu frustré par le second but adverse. "Je touche un petit peu la balle, mais pas assez bien car je pars en arrière. Je ne m’en veux pas particulièrement pour cette intervention. C’est juste dommage car si j’avais fait un arrêt, il nous aurait permis de prendre les trois points. Pour le reste, je n’ai pas eu mille arrêts à faire, Bruges ne s’étant pas créé beaucoup d’occasions malgré sa domination."