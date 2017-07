Mardi après-midi, c’était avec un large sourire aux lèvres que Ibrahima Cissé posait aux côtés de ses équipiers pour la première photo officielle de la saison 2017-2018. Mais il s’agissait bien d’un sourire de façade tant le jeune médian défensif est déçu par son retour au Standard, son club formateur.

Un an après être revenu de Malines où il a gagné ses galons de titulaire ainsi que l’estime de tous, le Standardman n’a jamais réussi à convaincre en bord de Meuse alternant les bonnes prestations et les passages à vide. Les changements d’entraîneur n’ont pas favorisé son éclosion au sein du onze de base. "La direction veut que je devienne un patron" , nous disait-il en juillet dernier, alors de retour d’une grave blessure aux ligaments du genou.

En janvier dernier, Ibrahima Cissé voyait le rêve de sa vie, évoluer en Angleterre, lui passer sous le nez. Le Standard et Fulham ont longtemps négocié, mais les offres anglaises ont toutes été repoussées par la direction liégeoise (la dernière s’élevait à plus de 2,5 millions €). Le Standard n’étant enclin à laisser partir son médian défensif qu’à partir de 3 millions €.

Cissé pensait bien que le train était passé et qu’il ne se représenterait plus. Mais Fulham est revenu à la charge ces derniers jours et tout s’est accéléré. Ce jeudi, Ibrahima Cissé avait déserté l’Académie pour se rendre à Londres.

Selon la presse anglaise, Cissé y aurait passé la visite médicale. Son transfert devrait être officialisé une fois les derniers détails réglés. Mais aujourd’hui, l’offre anglaise est bien moins attrayante pour le Standard puisqu’elle représenterait à peine un tiers de ce qu’elle était en janvier, soit un peu moins d’un million €. Et il y a un an, Ibrahima Cissé ne s’imaginait pas que son aventure à Sclessin prendrait fin aussi rapidement.