Igor De Camargo était l’invité du Grand Débrief lundi. L’ancien attaquant du Standard est revenu sur le Clasico et sur le début de saison des Liégeois.

À propos du Clasico : “Le score logique de cette rencontre aurait dû être de 1-1. Je peux dire que perdre un Clasico, c’est quelque chose de compliqué. Si Emond marque après quelques minutes cela aurait pu être différent, à l’inverse Santini a inscrit un but au feeling. Est-ce qu’il devait aller au deuxième poteau alors qu’il est si bon de la tête ? Le Standard a par contre joué bas à certains moments, j’ai même vu sept joueurs sur la ligne défensive.”

Sur le début de saison du Standard : "Michel Preud’homme sait ce qu’il fait. C’est possible que l’équipe ait un retard physique à ce moment de la saison, car tous les joueurs n’ont peut-être pas été présents durant toute la préparation, sans parler des joueurs qui sont rentrés plus tard. Cette équipe a de la qualité et elle peut terminer dans le Top 3 à la fin de la saison. Il pourrait aussi y avoir des renforts en janvier. Tout le monde sait que le Standard est toujours dans mon cœur, c’est ma maison en Belgique."