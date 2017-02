Standard Ancien coach des, Ivan Vukomanovic avait également dû gérer la pression à ses débuts en tant que T1 en 2014.

À Sclessin, la gestion du stress et la résistance à la pression sont au cœur des débats depuis plusieurs semaines. Ils l’ont avoué samedi dernier : les Standardmen sont paralysés par la peur de mal faire. Les hommes d’Aleksandar Jankovic ont du mal à gérer la pression.

Cette pression, Ivan Vukomanovic, l’ancien T2 devenu T1, l’a bien connue en 2014 lorsqu’il a assuré, au pied levé, la succession de Guy Luzon.

"Nous venions de perdre 1-2 à domicile contre Zulte. Les supporters avaient envahi le terrain et le match avait été arrêté. Nous étions douzièmes au classement après onze journées avec seulement trois points d’avance sur la dernière place. La semaine suivante, on recevait Séville en Europa League (0-0) avant d’aller à Anderlecht (0-2). Niveau pression, on ne pouvait pas faire pire."

(...)

