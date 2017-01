Le moins que l’on puisse dire, c’est que les derniers jours ont été animés en bord de Meuse suite à la saga du passage, avorté, d’Ishak Belfodil à Everton. Cette semaine, c’est d’Ibrahima Cissé dont il était question en Angleterre avec les offres formulées par Fulham.

Belfodil et Cissé ont finalement dû faire une croix sur leur rêve d’Outre-Manche générant logiquement une déception qu’Aleksandar Jankovic doit gérer.

La semaine dernière, les Standardmen ont vécu au rythme des informations émanant d’Angleterre quant à l’avenir de leur maître à jouer, alors plus que jamais en partance. Au sein du vestiaire, si le soulagement était de mise suite au départ d’Adrien Trebel, l’heure était plus à l’inquiétude en ce qui concernait l’avenir de l’Algérien.

De son côté, Belfodil s’est comporté en véritable professionnel et n’a jamais laissé entrevoir une once de déception ou d’agacement. Mais à l’époque, le deal avec Everton était en stand-by.

En ce début de semaine, c’est avec l’assurance que les négociations étaient définitivement rompues que le médian offensif a retrouvé les terrains de l’Académie. Se posait alors légitimement la question de l’état d’esprit de l’ancien joueur de Lyon et de l’Inter.

"Il est hors norme", assure Jankovic. "Il a affiché une mentalité exemplaire dont tout le monde doit s'inspirer. On n'a jamais rien décelé de négatif chez Lui et il sera évidemment présent ce dimanche avec la détermination et la motivation qu'on lui connaît." Le coach espère aussi pouvoir compter sur sa nouvelle recrue, Razvan Marin. "On verra s'il est qualifié, ce serait bien qu'il le soit." Enfin notons que Lavalée et Legeae sont blessés.

Que ce soit dans l’entourage du joueur ou de celui du club, les échos sont donc plutôt rassurants. Belfodil, bien que déçu, ne laisse rien transparaître et n’attend qu’une chose : le coup d’envoi de dimanche à 14 h 30 face à Bruges afin de démontrer quel est vraiment son état d’esprit.

Tout comme son coéquipier, Ibrahima Cissé est extrêmement déçu de ne pas avoir pu rejoindre Londres et le club de Fulham. Pour rappel, le Standard a éconduit les deux offres, dont la seconde dépassait les 2M €, du club de Championship.

Ibrahima Cissé, conscient que sa première partie de saison n’était pas spectaculaire, a pris cet intérêt comme une aubaine et souhaitait rejoindre l’Angleterre. La déception est d’autant plus grande pour le jeune Liégeois que ce dernier n’est pas considéré comme un titulaire à part entière.

En refusant les offres de Fulham, le Standard assume le fait de contenir en ses rangs un joueur déçu voire mécontent. Joueur qui, de son côté, aura tout de même à cœur de regagner ses galons de titulaire.

Il y a fort à parier qu’Aleksandar Jankovic saura trouver les mots pour remobiliser ses hommes.