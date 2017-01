Après cette nouvelle contre-performance de ses hommes, Aleksandar Jankovic semblait plus que perplexe. Le coach regrettait que ses joueurs aient à nouveau reculé après l’ouverture du score.

"On commence parfaitement mais au lieu de tuer le match, on relance encore l’adversaire dans la rencontre. On devait mettre le deuxième but et à la place, c’est Eupen qui a profité des espaces qu’on leur a laissés."

Alors que le Standard était bien dans son match, les Liégeois ont, de manière incompréhensible, relâché la pression.

"On contrôlait le match. Eupen n’a pas eu d’occasion mais après ce but, on a perdu totalement l’organisation."

En fin de match, les Liégeois ont pu s’en remettre à leur maître à jouer pour éviter une défaite honteuse.

"On prend un point mais on était venu pour gagner. On ne peut pas être satisfait de nous."

À sept matches de la fin de la phase classique et surtout avant un Clasico qui sent la poudre, le Standard fait du sur place. "Le doute s’installe et cela trotte dans la tête. On ne va pas régler nos problèmes à coup de conférence de presse mais bien en discutant entre nous."

Quant aux PO1, le Serbe y croit encore. "Il reste encore 21 points à prendre, il ne sert à rien de se précipiter pour nous enterrer. On souffre ensemble et on va s’en sortir ensemble."

Enfin, le coach touchait un mot sur la première de Marin.

"Il a été très calme. Il n’a que vingt ans et a pris ses responsabilités."