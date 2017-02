Aleksandar Jankovic ne pense pas que la victoire de Gand en Europa League changera la donne.

Après avoir enfin débloqué la situation à Waasland-Beveren après sept matches sans victoire, les Standardmen se doivent de l'emporter à domicile face à Gand. Les Gantois, eux, sont revigorés après leur succès en Europa League d'hier soir. "Ce que cette victoire change pour nous? Rien du tout. Dimanche, ce sera un autre match", assure Aleksandar Jankovic. "Battre Tottenham apporte évidemment un boost mais dimanche, c'est autre chose." De leur côté, les Liégeois sont également soulagés après la victoire arrachée à Waasland.

"Le groupe est libéré. Nous avons, comme la semaine précédente, bien travaillé. On retrouve Sclessin après deux déroutes consécutives. Ce sera une question de fierté face à Gand. On veut bien faire et surtout enchaîner les victoires." A note que Jankovic dispose d'un groupe au complet. Seul Ndongala est toujours indisponible tandis que Bolingi, qui est qualifié, se testera demain après s'être blessé avec les U21 en... fêtant son but.