"On voulait voir une réaction après la lourde défaite contre Courtrai et on l’a eue : une bonne semaine de travail et une victoire avec un peu de réussite de notre côté cette fois-ci."

Aleksandar Jankovic était soulagé en quittant Beveren.

"Le stress était encore palpable au sein de mon équipe. Mais après sept matches sans victoire, seuls les trois points comptaient, quelle que soit la manière. Ce succès, avec une clean-sheet , doit nous permettre de sortir de la spirale négative."

De quoi reparler du Top 6 ? "Non, mon discours ne change pas. Quand tu as le bilan qu’on a, tu ne peux pas rêver du Top 6 . Pour rêver, il faut enchaîner les victoires…"

Pour décrocher celle de dimanche, le coach a pu s’appuyer sur divers éléments. L’exclusion de Conte notamment. "Je réagis car il y a contact et cela se passe juste devant moi. C’est dommage pour le match. On n’a pas bien gérer notre supériorité en première mi-temps, mieux en deuxième, et cela amène le but. On aurait dû tuer le match mais, une fois encore, on rate nos occasions et on se met en danger nous-mêmes..."

Le but d’Orlando Sa aura finalement suffi. "Il a bien travaillé, y compris défensivement, et il a été récompensé", commente le coach qui, forcément, a fait d’autres (6) déçus. "Ceux qui sont sortis de l’équipe après Courtrai n’ont pas été plus mauvais que les autres. Mais on récupérait Goreux, Edmilson. Fai va revenir aussi. Il y a de la concurrence. Et on aura besoin de tout le monde."