Ce mardi soir, Aleksandar Jankovic pourra pratiquement compter sur un noyau au grand complet pour le dernier déplacement de l'année, à Saint-Trond.

Il devra simplement se passer de William Soares et Elderson Echiéjilé, malade ? « Je suis content de récupérer Collins Fai, de retour de suspension. Il est possible que Réginald Goreux conserve sa place. Il a montré une grande force de caractère, il revient de loin et a montré une super mentalité », dit le technicien serbe.

A 15h30, ce lundi, les Liégeois se sont entraînés sur la pelouse de Saint-Trond pour s'accoutumer à la pelouse synthétique. « Nous nous sommes entraînés ce dimanche sur le synthétique de notre Académie mais apparemment celui de Saint-Trond est un petit peu différent. C'est important de sentir cette pelouse. Là-bas, il faudra imposer notre football et jouer avec autorité pour bien terminer notre année. »