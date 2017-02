Ce vendredi, Aleksandar Jankovic a donné des nouvelles de son noyau pour le match de demain contre Courtrai.

Match auquel ne participeront pas Edmilson Junior et Dieumerci Ndongala. "Junior évolue bien, il a recommencé à courir et on espère l'avoir en début de semaine. Quant à Dieumerci, il en a encore pour quelques semaines." Vendredi, Orlando Sa a également été renvoyé chez lui. "Il a de la fièvre et on lui a donné des médicaments. On espère qu'il sera là demain."

Malade ou pas, Orlando Sa ne devait pas commencer. "C'est Renaud Emond qui sera titulaire. Orlando connaît les raisons de ce changement", assure Jankovic. Pour ce dernier, le match de ce samedi sera le premier d'une série de finales. "On en a six et on doit confirmer notre boost mental et moral de la semaine dernière à Anderlecht. On a encore notre sort entre nos mains. Cela peut être paradoxal de dire ça mais si on gagne, tout est possible."