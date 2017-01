Aleksandar Jankovic pourra bien compter sur Benito Raman à l'occasion du déplacement à Eupen, jeudi soir. L'ailier, touché au dos, a repris les séances collectives ce jeudi.

Par contre, Beni Badibanga et Jérôme Déom, légèrement blessés lors du match des Espoirs à La Gantoise, sont encore incertains. "S'il est qualifié dans les temps, Danilo sera également dans la sélection. Il est apte à jouer, tout comme Razvan Marin", dit le coach.

Le technicien serbe a également confirmé que Jean-François Gillet remplacera Guillaume Hubert entre les perches, comme nous l'annoncions en exclusivité dans nos éditions de mardi. "Les raisons vont rester en interne", dit-il. "Guillaume est encore jeune et nous devons le protéger. Il ne faut pas rejeter la faute de notre défaite face à Bruges sur lui. Jean-François Gillet a continué à montrer une bonne mentalité durant les séances d'entraînement et le fait qu'il n'ait pas joué depuis trois mois ne me pose pas de problème."

Une chose est certaine, Aleksandar Jankovic attend une réaction après la déconvenue enregistrée dimanche dernier. "Il faudra montrer de l'envie et nous allons à Eupen pour prendre les trois points."